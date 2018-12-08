Грузинські прикордонники затримали режисера фільму “Донбас”
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У міжнародному аеропорту Тбілісі грузинські прикордонники затримали відомого українського режисера Сергія Лозницю, передає УНН з посиланням на інформацію народного депутата Семена Семенченка у Facebook.
“Грузинські прикордонники затримали режисера фільму "Донбас". У спецкімнати Міжнародного аеропорту Тбілісі режисерові Сергію Лозниці влаштували серію допитів”, — написав нардеп.
Зазначимо, що грузинське видання “Грузія Online” також повідомляє про затримання Лозниці в аеропорту Шота Руставелі.
За їхньою інформацією, український режисер приїхав до Грузії на 19-тий кінофестиваль Тбілісі на кінопрем’єру фільму Донбас.
Після прильоту до Грузії, як пише видання, Лозницю завели у спецкімнату і влаштували серію допитів, але потім відпустили.
Нагадаємо, 4 грудня Тбіліський міський суд засудив затриманих під час спецоперації у Тбілісі, під час якої затримали шість громадян України і одного громадянина Грузії, до взяття під варту.
Як повідомляв УНН, грузинські засоби масової інформації повідомили про сімох затриманих осіб з українськими паспортами, затримані звинувачуються в незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї, вибухових речовин або вибухових пристроїв.
Додамо, що в поліції Грузії підтвердили затримання 6-ти громадян України. Затриманим українцям призначили адвокатів.
За інформацією департаменту поліції Тбілісі, права затриманих не порушуються. Консул проводить зустрічі з представниками МВС Грузії з цього питання.