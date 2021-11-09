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Грузинская оппозиция завтра готовит акцию протеста у городского суда, где должен начаться процесс над Саакашвили

Киев • УНН

 • 16261 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Грузинская оппозиция в среду, 10 ноября, намерена провести акцию протеста у городского суда. Об этом пишет УНН со ссылкой на Грузия.Online.

Грузинская оппозиция завтра готовит акцию протеста у городского суда, где должен начаться процесс над Саакашвили

Детали

Отмечается, что председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия сообщил своим сторонникам, что 10 ноября акции протеста пройдут у зданий министерств внутренних дел, юстиции и здравоохранения.

"Еще одна наша акция протеста, пожалуй, главная пройдет у здания Тбилисского городского суда, если там состоится процесс над Михеилом Саакашвили. Во дворе суда нас должно быть много, но мы должны быть очень мирными", - заявил Мелия.

Ранее во вторник адвокат находящегося в заключении Саакашвили Бека Басилая сообщил со ссылкой на представителя Тбилисского городского суда, что Саакашвили должен присутствовать в суде 10 ноября.

"Суд сообщил, что требует доставить Михеила Саакашвили в зал суда. Министерство юстиции и специальная пенитенциарная служба обязаны выполнить это требование", - сказал Басилая журналистам.

Дополнение

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщалось, что он незаконно пересек границу страны.

Бывший грузинский лидер голодает уже 39-й день в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.
4 ноября из письма Саакашвили, которое он передал из тюрьмы своим сторонникам, стало известно, что политик находится в критическом состоянии, а его анализы неудовлетворительны.

Также отмечалось, что бывший грузинский лидер похудел на 20 кг за время голодовки.

Напомним также, что 20 октября генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик скрывается в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов.

29 октября в Грузии возбудили уголовное дело по подозрению в заговоре с целью насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти. Отмечалось, что отдельные лица планировали перекрывать дороги, чтобы помешать этапированию Саакашвили в другое тюремное учреждение или в тюремную больницу, тем самым создав неконтролируемую ситуацию и хаос.

Экс-президент также заочно осужден в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — до шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании “Имеди” и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.

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