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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Грузинська опозиція завтра готує акцію протесту біля міського суду, де має розпочатися процес над Саакашвілі

Київ • УНН

 • 16261 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Грузинська опозиція в середу, 10 листопада, має намір провести акцію протесту біля міського суду. Про це пише УНН з посиланням на Грузия.Online.

Грузинська опозиція завтра готує акцію протесту біля міського суду, де має розпочатися процес над Саакашвілі

Деталі

Зазначається, що голова найбільшої опозиційної партії "Єдиний національний рух" Ніка Мелія повідомив своїм прихильникам, що 10 листопада акції протесту пройдуть біля будівель міністерств внутрішніх справ, юстиції та охорони здоров'я.

"Ще одна наша акція протесту, мабуть, головна пройде біля будівлі Тбіліського міського суду, якщо там відбудеться процес над Михайлом Саакашвілі. У дворі суду нас повинно бути багато, але ми повинні бути дуже мирними", - заявив Мелія.

Раніше у вівторок адвокат Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, Бека Басілая повідомив з посиланням на представника Тбіліського міського суду, що Саакашвілі повинен бути присутнім в суді 10 листопада.

"Суд повідомив, що вимагає доставити Михайла Саакашвілі в зал суду. Міністерство юстиції і спеціальна пенітенціарна служба зобов'язані виконати цю вимогу", - сказав Басилая журналістам.

Доповнення

Саакашвілі затримали 1 жовтня в Тбілісі. Повідомлялося, що він незаконно перетнув кордон країни.

Колишній грузинський лідер голодує вже 37-й день на знак протесту, оскільки вважає себе політв’язнем.

4 листопада з листа Саакашвілі, який він передав з в’язниці своїм прихильникам, стало відомо, що політик перебуває в критичному стані, а його аналізи незадовільні.

Також зазначалося, що колишній грузинський лідер схуд на 20 кг за час голодування.

Нагадаємо також, що 20 жовтня генпрокуратура Грузії офіційно пред’явила звинувачення Саакашвілі у зв’язку з незаконним перетином кордону. Місцеве телебачення розповсюдило кадри, на яких політик ховається у вентиляційному відсіку вантажівки для перевезення молочних продуктів.

29 жовтня в Грузії порушили кримінальну справу за підозрою в змові з метою насильницької зміни конституційного ладу, повалення або захоплення державної влади. Зазначалося, що окремі особи планували перекривати дороги, щоб перешкодити етапуванню Саакашвілі в іншу тюремну установу або в тюремну лікарню, тим самим створивши неконтрольовану ситуацію і хаос.

Експрезидента також заочно засудили в Грузії у справах про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані і про побиття депутата Валерія Гелашвілі. У першому випадку Саакашвілі засудили до трьох років позбавлення волі, у другому — до шести. Також він є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії “Імеді” і розтрату коштів з держбюджету. Справи розглядаються в суді.

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