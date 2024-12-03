Грузины протестуют против правительства: что сейчас происходит в столице страны

ukenru
Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность
 • 94933 просмотра

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Эксклюзив
Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 103534 просмотра

Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
Доказательств вины как не было, так и нет: адвокат прокомментировал завершение следствия в отношении экс-министра Сольского
 • 104935 просмотра

Доказательств вины как не было, так и нет: адвокат прокомментировал завершение следствия в отношении экс-министра Сольского

Эксклюзив
Цены на продукты растут: что происходит и чего ждать дальше
 • 104777 просмотра

Цены на продукты растут: что происходит и чего ждать дальше

Эксклюзив
История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей
 • 117488 просмотра

История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей

Эксклюзив
Ретроградный не только Меркурий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 – 8 декабря
 • 102131 просмотра

Ретроградный не только Меркурий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 – 8 декабря

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн
 • 133555 просмотра

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн

Эксклюзив
Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта
 • 152718 просмотра

Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря
 • 166103 просмотра

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой
 • 167958 просмотра

Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Германия предоставила Украине экстренную зимнюю помощь

Германия предоставила Украине экстренную зимнюю помощь

 • 39960 просмотра
В Киеве мужчина упал в 4-метровый котлован на стройке

В Киеве мужчина упал в 4-метровый котлован на стройке

 • 25473 просмотра
Как Украине вести переговоры с рф с позиции силы? Зеленский и Шольц искали ответ

Как Украине вести переговоры с рф с позиции силы? Зеленский и Шольц искали ответ

 • 28615 просмотра
График отключений света в Украине на завтра: когда ждать обесточивания

График отключений света в Украине на завтра: когда ждать обесточивания

 • 30059 просмотра
Зеленский анонсировал новые перестановки в армии

Зеленский анонсировал новые перестановки в армии

 • 29969 просмотра
публикации
Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

 • 94947 просмотра
История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей

История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей
Эксклюзив

 • 117489 просмотра
АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 167138 просмотра
Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

 • 163561 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

 • 173129 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Люди с большой головой": исследователи обнаружили новый вид древнего человека

"Люди с большой головой": исследователи обнаружили новый вид древнего человека

 • 100465 просмотра
Катки, которые можно будет посетить в этом году в Киеве

Катки, которые можно будет посетить в этом году в Киеве

 • 100647 просмотра
"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

 • 107778 просмотра
Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

 • 105930 просмотра
Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

 • 108008 просмотра
Актуальное
Грузины протестуют против правительства: что сейчас происходит в столице страны

Грузины протестуют против правительства: что сейчас происходит в столице страны

Киев  •  УНН

 • 1373 просмотра

Read in English

В центре Тбилиси продолжаются массовые протесты против политики правительства и партии "Грузинская мечта". Демонстранты обвиняют власти в отходе от европейского курса, полиция применяет силу для разгона акций.

В Тбилиси уже несколько ночей подряд тысячи людей заполняют центральные улицы, выражая недовольство политикой правительства. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Протестующие обвиняют правящую партию "Грузинская мечта" в отказе от европейских стремлений и возвращении к российскому влиянию. Демонстрации продолжаются возле парламента, где собралось более тысячи человек, призывающих к изменению курса страны.

Руководство Грузии отрицает наличие связей с кремлем, однако последние события, в частности споры с Евросоюзом и дипломатические трудности с США, вызвали серьезные сомнения относительно дальнейшего европейского будущего Грузии. Ситуация в стране, которая имеет всего 3,7 миллиона населения, ставит под угрозу ее стратегический выбор и способность интегрироваться в западные структуры.

Захваченные протестами улицы города стали ареной столкновений между полицией и демонстрантами. Сначала правоохранители безуспешно пытались подавить протесты до рассвета, но в понедельник ситуация стала еще более напряженной. Полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих. По данным медиков, более ста полицейских получили травмы, а несколько десятков демонстрантов были ранены или задержаны.

Протестующие отмечают, что будут выходить на акции до тех пор, пока правительство не изменит политический курс и не объявит новые выборы.

Полиция применила водометы против протестующих в центре Тбилиси30 нояб. 2024, 21:34 • 27982 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
tbilisiТбилиси
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
hruziia-krainaГрузия