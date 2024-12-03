Грузины протестуют против правительства: что сейчас происходит в столице страны
Киев • УНН
В центре Тбилиси продолжаются массовые протесты против политики правительства и партии "Грузинская мечта". Демонстранты обвиняют власти в отходе от европейского курса, полиция применяет силу для разгона акций.
В Тбилиси уже несколько ночей подряд тысячи людей заполняют центральные улицы, выражая недовольство политикой правительства. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
Протестующие обвиняют правящую партию "Грузинская мечта" в отказе от европейских стремлений и возвращении к российскому влиянию. Демонстрации продолжаются возле парламента, где собралось более тысячи человек, призывающих к изменению курса страны.
Руководство Грузии отрицает наличие связей с кремлем, однако последние события, в частности споры с Евросоюзом и дипломатические трудности с США, вызвали серьезные сомнения относительно дальнейшего европейского будущего Грузии. Ситуация в стране, которая имеет всего 3,7 миллиона населения, ставит под угрозу ее стратегический выбор и способность интегрироваться в западные структуры.
Захваченные протестами улицы города стали ареной столкновений между полицией и демонстрантами. Сначала правоохранители безуспешно пытались подавить протесты до рассвета, но в понедельник ситуация стала еще более напряженной. Полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих. По данным медиков, более ста полицейских получили травмы, а несколько десятков демонстрантов были ранены или задержаны.
Протестующие отмечают, что будут выходить на акции до тех пор, пока правительство не изменит политический курс и не объявит новые выборы.
Полиция применила водометы против протестующих в центре Тбилиси30 нояб. 2024, 21:34 • 27982 просмотра