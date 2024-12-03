В Тбилиси уже несколько ночей подряд тысячи людей заполняют центральные улицы, выражая недовольство политикой правительства. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Протестующие обвиняют правящую партию "Грузинская мечта" в отказе от европейских стремлений и возвращении к российскому влиянию. Демонстрации продолжаются возле парламента, где собралось более тысячи человек, призывающих к изменению курса страны.

Руководство Грузии отрицает наличие связей с кремлем, однако последние события, в частности споры с Евросоюзом и дипломатические трудности с США, вызвали серьезные сомнения относительно дальнейшего европейского будущего Грузии. Ситуация в стране, которая имеет всего 3,7 миллиона населения, ставит под угрозу ее стратегический выбор и способность интегрироваться в западные структуры.

Захваченные протестами улицы города стали ареной столкновений между полицией и демонстрантами. Сначала правоохранители безуспешно пытались подавить протесты до рассвета, но в понедельник ситуация стала еще более напряженной. Полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих. По данным медиков, более ста полицейских получили травмы, а несколько десятков демонстрантов были ранены или задержаны.

Протестующие отмечают, что будут выходить на акции до тех пор, пока правительство не изменит политический курс и не объявит новые выборы.

Полиция применила водометы против протестующих в центре Тбилиси