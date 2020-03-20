Грузина подозревают в убийстве месячного младенца в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Гражданину Грузии сообщено о подозрении в умышленном убийстве одномесячного ребенка своей сожительницы в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Киевской местной прокуратурой № 3 сообщено о подозрении 37-летнему мужчине в умышленном убийстве одномесячного ребенка своей сожительницы", - говорится в сообщении.
Сообщается, что согласно материалам следствия, 19 марта 2020 года, находясь в квартире одного из домов в Деснянском районе столицы, мужчина умышленно нанес ребенку несколько ударов в область головы, которые привели к возникновению внутричерепной травмы, от которой малыш умер.
"Сейчас по ходатайству местной прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - отмечено в сообщении.
Напомним, во Львове двух подозреваемых в убийстве младенца пограничниц оставили в СИЗО.