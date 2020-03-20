Грузина підозрюють у вбивстві одномісячного немовляти в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Громадянину Грузії повідомлено про підозру в умисному вбивстві одномісячної дитини своєї співмешканки в Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
“Київською місцевою прокуратуро № 3 повідомлено про підозру 37-річному чоловіку в умисному вбивстві одномісячної дитини своєї співмешканки”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що згідно з матеріалами слідства, 19 березня 2020 року, перебуваючи в квартирі одного з будинків в Деснянському районі столиці, чоловік умисно наніс дитині декілька ударів в область голови, що призвели до виникнення внутрішньочерепної травми, від якої малюк помер.
"Наразі за клопотанням місцевої прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою",- зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у Львові двох підозрюваних у вбивстві немовляти прикордонниць залишили у СІЗО.