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11 марта, 18:08 • 121312 просмотра

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Группу экспертов по транзитному иску Украины против РФ планируют создать сегодня в ВТО

Группу экспертов по транзитному иску Украины против РФ планируют создать сегодня в ВТО

Киев  •  УНН

 • 8425 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Орган урегулирования споров ВТО сегодня, как ожидается, создаст группу экспертов для рассмотрения иска Украины против Российской Федерации по делу о многочисленных ограничениях транзита по территории РФ. Об этом сообщили УНН в Министерстве экономического развития и торговли.

По данным Минэкономразвития, 20 февраля этого года, после первого объявления Украины на заседании ОВД ВТО требования о создании группы экспертов, РФ использовала свой единственный шанс ее отклонить.

"При втором вынесении требования, запланированного на 21 марта, группа будет создана, несмотря на позицию Российской Федерации", - убеждены в министерстве.

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В ведомстве пояснили, что, по установленным правилам в ВТО, Украина должна дважды публично объявить свое требование.

По информации Минэкономразвития, к участию в споре относительно транзитного иска ЕС обращался с просьбой присоединиться к делу на этапе консультаций.

Но тогда, отметили в ведомстве, российская сторона в качестве ответчика отказала ЕС в удовлетворении этого запроса.

Однако, в соответствии с установленными договоренности правил, на этапе создания группы экспертов спорящие стороны не имеют возможности отказать в присоединении к делу третьим сторонам, резюмировали в ведомстве.

Напомним, 20 февраля в ВТО не смогли создать группу экспертов по транзитному иску Украины против РФ.

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