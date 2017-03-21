Группу экспертов по транзитному иску Украины против РФ планируют создать сегодня в ВТО
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Орган урегулирования споров ВТО сегодня, как ожидается, создаст группу экспертов для рассмотрения иска Украины против Российской Федерации по делу о многочисленных ограничениях транзита по территории РФ. Об этом сообщили УНН в Министерстве экономического развития и торговли.
По данным Минэкономразвития, 20 февраля этого года, после первого объявления Украины на заседании ОВД ВТО требования о создании группы экспертов, РФ использовала свой единственный шанс ее отклонить.
"При втором вынесении требования, запланированного на 21 марта, группа будет создана, несмотря на позицию Российской Федерации", - убеждены в министерстве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Решение по ВТО по иску Украины в РФ что касается вагонов ожидается весной 2018 года
В ведомстве пояснили, что, по установленным правилам в ВТО, Украина должна дважды публично объявить свое требование.
По информации Минэкономразвития, к участию в споре относительно транзитного иска ЕС обращался с просьбой присоединиться к делу на этапе консультаций.
Но тогда, отметили в ведомстве, российская сторона в качестве ответчика отказала ЕС в удовлетворении этого запроса.
Однако, в соответствии с установленными договоренности правил, на этапе создания группы экспертов спорящие стороны не имеют возможности отказать в присоединении к делу третьим сторонам, резюмировали в ведомстве.
Напомним, 20 февраля в ВТО не смогли создать группу экспертов по транзитному иску Украины против РФ.