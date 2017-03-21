Групу експертів щодо транзитного позову України проти РФ планують створити сьогодні у СОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Орган врегулювання суперечок Світової організації торгівлі сьогодні, як очікується, створить групу експертів для розгляду позову України проти Російської Федерації у справі щодо численних обмежень транзиту територією РФ. Про це повідомили УНН у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.
За даними Мінекономрозвитку, 20 лютого цього року, після першого оголошення Україною на засіданні ОВС СОТ вимоги про створення групи експертів, РФ використала свій єдиний шанс її відхилити.
"При другому виголошенні вимоги, запланованого на 21 березня, група експертів буде створена, незважаючи на позицію Російської Федерації”, - переконані у міністерстві.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рішення у СОТ за позом України до РФ щодо вагонів очікується навесні 2018 року
У відомстві пояснили, що, за встановленими правилами в СОТ, Україна має двічі публічно оголосити свою вимогу.
За інформацією Мінекономрозвитку, до участі у суперечці щодо транзитного позову ЄС звертався з проханням приєднатися до справи на етапі консультацій.
Але тоді, зазначили у відомстві, російська сторона як відповідач відмовила ЄС у задоволенні цього запиту.
Проте, відповідно до встановлених домовленістю правил, на етапі створення групи експертів сторони суперечки не мають можливості відмовити у приєднанні до справи третім сторонам, резюмували у відомстві.
Нагадаємо, 20 лютого у СОТ не змогли створити групу експертів щодо транзитного позову України проти РФ.