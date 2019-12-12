Групповой этап Лиги чемпионов установил исторический рекорд результативности

В кампании Лиги чемпионов 2019/20 было забито 308 голов - рекорд в истории турнира.

Самым участником стала "Бавария" забила 24 мяча. В тройку топ-клубов в этом направлении также стали "Тоттенхэм" и "ПСЖ" - 18 и 17 голов соответственно. В активе донецкого "Шахтера" - 8 голов.

Примечательно, что наименьшая результативность в пассиве турецкого "Галатасарая" - 1 гол.

Напомним, что максимум голов в одном матче в истории группового раунда ЛЧ забивал бразилец Луис Адриано, который выступал за "Шахтер" - 5 мячей в ворота "БАТЭ" (21 октября 2014 года).