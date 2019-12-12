Груповий етап Ліги чемпіонів встановив історичний рекорд результативності
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. В рамках нинішнього розіграшу групової стадії Ліги чемпіонів УЄФА був встановлений рекорд результативності, передає УНН з посиланням на Twitter УЄФА.
У кампанії Ліги чемпіонів 2019/20 було забито 308 голів – рекорд в історії турніру.
Найрезультативнішим учасником стала "Баварія", яка забила 24 м'ячі. До трійки топ-клубів у цьому напрямку також стали "Тоттенхем" і "ПСЖ" – 18 і 17 голів відповідно. В активі донецького "Шахтаря" – 8 голів.
Примітно, що найменша результативність в пасиві турецького "Галатасарая" - 1 гол.
Нагадаємо, що максимум голів в одному матчі в історії групового раунду ЛЧ забивав бразилець Луїс Адріано, який виступав за "Шахтар" – 5 м'ячів у ворота "БАТЕ" (21 жовтня 2014 року).