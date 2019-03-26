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Группа преступников за взятки переправляла нелегалов в ЕС

Киев • УНН

 • 7166 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Киевской области правоохранители обезвредили преступную группировку, которая за деньги занималась незаконной переправкой нелегальных мигрантов через границу Украины в страны Европейского союза за взятку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Группа преступников за взятки переправляла нелегалов в ЕС

По данным следствия, в группировку входили организатор - уроженец Исламской республики, а теперь гражданин Украины, и двое граждан Дагестана и Украины. Последние подыскивали потенциальных незаконных мигрантов, которых за денежное вознаграждение - от 8 до 16 тысяч долларов - незаконно переправляли через государственную границу Украины в страны Европейского Союза.

В частности, за 25 тысяч долларов предложили изготовить паспорта граждан Украины для выезда за границу двум лицам из Мальдивской Республики и Республики Камерун. Во время получения части средств в сумме 8 000 долларов участников группировки задержали.

В ходе проведения обысков по адресам проживания фигурантов и офисного помещения, принадлежащего организатору группы, правоохранители обнаружили и изъяли "множество паспортов гражданина Украины и гражданина Украины для выезда за границу, оформленных на разных людей, бланки справок о регистрации лица гражданина Украины, фотографии разных лиц , денежные средства, телефоны фигурантов, с помощью которых последние поддерживали связь между собой и т.д.".

Теперь им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332 УК Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от 7 до 9 лет.

В настоящее время продолжается досудебное расследование и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНН, за неделю в Украине к ответственности привлекли более 360 нелегалов.

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