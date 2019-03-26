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Група злочинців за хабарі переправляла нелегалів до ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. У Київській області правоохоронці знешкодили злочинне угрупування, яке за гроші займалося незаконним переправленням нелегальних мігрантів через кордон України до країн Європейського союзу за хабар. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

Група злочинців за хабарі переправляла нелегалів до ЄС

За даними слідства, до угрупування входили організатор - уродженець Ісламської республіки, а наразі громадянин України, та двоє громадян Дагестану та України. Останні підшукували потенційних незаконних мігрантів, яких за грошову винагороду – від 8 до 16 тисяч доларів – незаконно переправляли через державний кордон України до країн Європейського Союзу.

Зокрема, за 25 тисяч доларів запропонували виготовити паспорти громадян України для виїзду за кордон двом особам з Мальдівської Республіки та Республіки Камерун. Під час отримання частини коштів у сумі 8 000 доларів учасників угрупування затримали.

У ході проведення обшуків за адресами проживання фігурантів та офісного приміщення, яке належить організатору групи, правоохоронці виявили та вилучили "безліч паспортів громадянина України та громадянина України для виїзду за кордон, оформлених на різних людей, бланки довідок про реєстрацію особи громадянина України, фотокартки різних осіб, грошові кошти, телефони фігурантів, за допомогою яких останні підтримували зв'язок між собою, тощо".

Наразі їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

На даний час триває досудове розслідування та вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНН, за тиждень в Україні до відповідальності притягнули понад 360 нелегалів.

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