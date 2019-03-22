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В Україні за тиждень до відповідальності притягнули понад 360 нелегалів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Упродовж цього тижня правоохоронці притягнули до відповідальності понад 360 незаконних мігрантів та осіб, які незаконно перебували на території України. Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян у Facebook, передає УНН.

В Україні за тиждень до відповідальності притягнули понад 360 нелегалів

"Так, лише впродовж цього тижня прикордонники спільно з Національною поліцією та іншими правоохоронними органами прийнято понад 400 рішень про відмову у в'їзді в Україну, виявлено 55 осіб, яким заборонено в'їзд в Україну, за статтею 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України" притягнуто до відповідальності понад 360 іноземців - незаконних мігрантів та осіб, що незаконно перебували на території України", - написал Слободян.

Також, за його словами, загальна сума штрафів складає понад 1 млн гривень.

Нагадаємо, у 2018 році в Києві виявили рекордну кількість нелегальних мігрантів.

Як повідомляв УНН, з початку 2019 року українські прикордонники відмовили у пропуску в Україну понад 1 700 громадянам Російської Федерації.

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