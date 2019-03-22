В Україні за тиждень до відповідальності притягнули понад 360 нелегалів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Упродовж цього тижня правоохоронці притягнули до відповідальності понад 360 незаконних мігрантів та осіб, які незаконно перебували на території України. Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян у Facebook, передає УНН.
"Так, лише впродовж цього тижня прикордонники спільно з Національною поліцією та іншими правоохоронними органами прийнято понад 400 рішень про відмову у в'їзді в Україну, виявлено 55 осіб, яким заборонено в'їзд в Україну, за статтею 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України" притягнуто до відповідальності понад 360 іноземців - незаконних мігрантів та осіб, що незаконно перебували на території України", - написал Слободян.
Також, за його словами, загальна сума штрафів складає понад 1 млн гривень.
Нагадаємо, у 2018 році в Києві виявили рекордну кількість нелегальних мігрантів.
Як повідомляв УНН, з початку 2019 року українські прикордонники відмовили у пропуску в Україну понад 1 700 громадянам Російської Федерації.