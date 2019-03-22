В Украине за неделю к ответственности привлекли более 360 нелегалов

"Так, только в течение этой недели пограничники совместно с Национальной полицией и другими правоохранительными органами принято более 400 решений об отказе во въезде в Украину, выявлено 55 лиц, которым запрещен въезд в Украину, по статье 203 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины" привлечено к ответственности более 360 иностранцев - незаконных мигрантов и лиц, которые незаконно находились на территории Украины", - написал Слободян.

Также, по его словам, общая сумма штрафов составляет более 1 млн гривен.

Напомним, в 2018 году в Киеве обнаружили рекордное количество нелегальных мигрантов.

Как сообщал УНН, с начала 2019 года украинские пограничники отказали в пропуске в Украину более 1700 гражданам Российской Федерации.