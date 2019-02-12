У 2018 році в Києві виявили рекордну кількість нелегальних мігрантів

"За 11 місяців 2018 втечу в/через українську столицю намагалася вчинити 1101 людина. Для порівняння, у 2017 році Державна міграційна служба зафіксувала 957 нелегалів, у 2016 – 575, 2015 – 313, у 2014 році – всього 182 громадян інших держав, які прибули в Київ без дотримання процедури в'їзду", – зазначив Пабат.



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Він додав, що вдвічі частіше за фактом нелегального перебування в Києві затримувалися громадяни Росії, як ніколи раніше прагнули в/через Україну громадяни Бангладеш, стабільно високий показник міграції серед громадян Азербайджану.

За словами Пабата, рідше мігрували протизаконним шляхом громадяни Узбекистану, Грузії та В'єтнаму.



Раніш, біля узбережжя Туреччини врятували 70 нелегалів.