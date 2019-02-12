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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 70765 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 95415 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 133570 просмотра

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7 марта, 17:42 • 132490 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145304 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В 2018 году в Киеве обнаружили рекордное количество нелегальных мигрантов

В 2018 году в Киеве обнаружили рекордное количество нелегальных мигрантов

Киев  •  УНН

 • 8385 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. В 2018 году в Киеве обнаружили рекордное количество нелегальных мигрантов. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Киевского горсовета Александр Пабат, передает УНН.

"За 11 месяцев 2018 побег в/через украинскую столицу пытались совершить 1101 человек. Для сравнения, в 2017 году Государственная миграционная служба зафиксировала 957 нелегалов, в 2016 - 575, 2015 - 313, в 2014 году - всего 182 граждан других государств, которые прибыли в Киев без соблюдения процедуры въезда", - отметил Пабат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В 2018 году было остановлено более 4000 потенциальных нелегальных мигрантов

Он добавил, что в два раза чаще по факту нелегального пребывания в Киеве задерживались граждане России, как никогда раньше стремились в/из Украины граждане Бангладеш, стабильно высокий показатель миграции среди граждан Азербайджана.

По словам Пабата, реже мигрировали противозаконным путем граждане Узбекистана, Грузии и Вьетнама.

Раньше, у побережья Турции спасли 70 нелегалов.

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