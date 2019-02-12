В 2018 году в Киеве обнаружили рекордное количество нелегальных мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В 2018 году в Киеве обнаружили рекордное количество нелегальных мигрантов. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Киевского горсовета Александр Пабат, передает УНН.
"За 11 месяцев 2018 побег в/через украинскую столицу пытались совершить 1101 человек. Для сравнения, в 2017 году Государственная миграционная служба зафиксировала 957 нелегалов, в 2016 - 575, 2015 - 313, в 2014 году - всего 182 граждан других государств, которые прибыли в Киев без соблюдения процедуры въезда", - отметил Пабат.
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Он добавил, что в два раза чаще по факту нелегального пребывания в Киеве задерживались граждане России, как никогда раньше стремились в/из Украины граждане Бангладеш, стабильно высокий показатель миграции среди граждан Азербайджана.
По словам Пабата, реже мигрировали противозаконным путем граждане Узбекистана, Грузии и Вьетнама.
Раньше, у побережья Турции спасли 70 нелегалов.