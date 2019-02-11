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Біля узбережжя Туреччини врятували 70 нелегалів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Берегова охорона Туреччини врятувала 69 нелегальних мігрантів біля берегів країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Турецька берегова охорона в понеділок врятувала 69 нелегальних мігрантів, у тому числі 36 дітей, у Егейському морі біля берегів Туреччини. Судно з людьми втратило керування після відмови двигуна в районі курортного міста Кушадаси у південно-західній провінції Айдин.

Берегова охорона прибула до місця катастрофи човна, в той час як мігранти намагалися вплав дістатися до грецького острова Самос.

Як повідомляв УНН, Іспанія за два дні врятувала в Середземному морі 549 мігрантів.

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