Біля узбережжя Туреччини врятували 70 нелегалів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Берегова охорона Туреччини врятувала 69 нелегальних мігрантів біля берегів країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Турецька берегова охорона в понеділок врятувала 69 нелегальних мігрантів, у тому числі 36 дітей, у Егейському морі біля берегів Туреччини. Судно з людьми втратило керування після відмови двигуна в районі курортного міста Кушадаси у південно-західній провінції Айдин.
Берегова охорона прибула до місця катастрофи човна, в той час як мігранти намагалися вплав дістатися до грецького острова Самос.
Як повідомляв УНН, Іспанія за два дні врятувала в Середземному морі 549 мігрантів.