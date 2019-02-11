У побережья Турции спасли 70 нелегалов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Береговая охрана Турции спасла 69 нелегальных мигрантов у берегов страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Турецкая береговая охрана в понедельник спасла 69 нелегальных мигрантов, в том числе 36 детей, в Эгейском море у берегов Турции. Судно с людьми потеряло управление после отказа двигателя в районе курортного города Кушадасы в юго-западной провинции Айдын.
Береговая охрана прибыла к месту крушению лодки, в то время как мигранты пытались вплавь добраться до греческого острова Самос.
Как сообщал УНН, Испания за два дня спасла в Средиземном море 549 мигрантов.