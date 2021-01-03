Группа из 11 сенаторов-республиканцев обжалует победу Байдена на выборах в США

"Конгресс должен немедленно назначить Избирательную комиссию, наделенную всеми полномочиями по расследованию и установлению фактов, для проведения экстренной 10-дневной проверки результатов выборов в спорных штатах. После ее завершения отдельные штаты должны оценить выводы Комиссии и при необходимости созвать специальную законодательную сессию для подтверждения изменений в их голосовании. Соответственно, мы намерены проголосовать 6 января, чтобы отклонить выборщиков по спорным штатам как "регулярно поданных" и "законно заверенных" (требование закона), до тех пор, пока не будет завершена экстренная 10-дневная проверка", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, 15 декабря стало известно, что за Джо Байдена проголосовали избиратели во всех ключевых штатах страны, кроме Калифорнии (55 голосов). Как показали итоги голосования, во всех шести ключевых штатах (Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Джорджия, Невада и Аризона), где Трамп оспаривал результаты, избиратели отдали свои голоса за Джо Байдена, фактически отрезав президенту путь к отмене выборов.

Комментируя итоги голосования, Байден заявил, что попытки Трампа обжаловать результат президентских выборов в США, в том числе в судах, не увенчались успехом. Однако Трамп заявил, что продолжает оспаривать результаты выборов в стране.

Результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены сенатом и палатой представителей конгресса США 6 января. Инаугурация избранного президента США назначена на 20 января 2021 года.