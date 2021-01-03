Група з 11 сенаторів-республіканців оскаржить перемогу Байдена на виборах у США

"Конгрес повинен негайно призначити Виборчу комісію, наділену всіма повноваженнями щодо розслідування та встановлення фактів, для проведення екстреної 10-денної перевірки результатів виборів в спірних штатах. Після її завершення окремі штати мають оцінити висновки Комісії і при необхідності скликати спеціальну законодавчу сесію для підтвердження змін в їх голосуванні. Відповідно, ми маємо намір проголосувати 6 січня, щоб відхилити вибірників зі спірних штатів як не "регулярно поданих" і "законно засвідчених" (вимога закону), до тих пір, поки не буде завершена екстрена 10-денна перевірка", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНН, 15 грудня стало відомо, що за Джо Байдена проголосували виборці у всіх ключових штатах країни, крім Каліфорнії (55 голосів). Як показали підсумки голосування, в усіх шести ключових штатах (Пенсільванія, Мічиган, Вісконсин, Джорджія, Невада й Арізона), де Трамп оскаржував результати, виборці віддали свої голоси за Джо Байдена, фактично відрізавши президенту шлях до скасування виборів.

Коментуючи підсумки голосування, Байден заявив, що спроби Трампа оскаржити результат президентських виборів в США, в тому числі в судах, не увінчалися успіхом. Однак Трамп заявив, що продовжує оскаржувати результати виборів в країні.

Результати голосування колегії вибірників повинні бути затверджені сенатом і палатою представників конгресу США 6 січня. Інавгурація обраного президента США призначена на 20 січня 2021 року.