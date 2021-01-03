Група з 11 сенаторів-республіканців оскаржить перемогу Байдена на виборах у США

$41.280.10
45.550.52
ukru
В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР
Ексклюзив
13:57 • 4104 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 16768 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 41837 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 90281 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 176356 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 205399 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 180119 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 171497 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115426 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89760 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.5м/с
69%
Популярнi новини

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 83002 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 100019 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

08:23 • 17488 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 43177 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 23110 перегляди
Публікації

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 6850 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 204400 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 235917 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 324727 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 486901 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 5280 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 8490 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 43934 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 48040 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 52419 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Група з 11 сенаторів-республіканців оскаржить перемогу Байдена на виборах у США

Київ • УНН

 • 15283 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Група з 11 сенаторів-республіканців оголосила в суботу, що виступить проти затвердження результатів голосування Колегії вибірників в Конгресі США 6 січня. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті одного з підписантів - сенатора Теда Круза, передає УНН.

Група з 11 сенаторів-республіканців оскаржить перемогу Байдена на виборах у США

"Конгрес повинен негайно призначити Виборчу комісію, наділену всіма повноваженнями щодо розслідування та встановлення фактів, для проведення екстреної 10-денної перевірки результатів виборів в спірних штатах. Після її завершення окремі штати мають оцінити висновки Комісії і при необхідності скликати спеціальну законодавчу сесію для підтвердження змін в їх голосуванні. Відповідно, ми маємо намір проголосувати 6 січня, щоб відхилити вибірників зі спірних штатів як не "регулярно поданих" і "законно засвідчених" (вимога закону), до тих пір, поки не буде завершена екстрена 10-денна перевірка", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНН, 15 грудня стало відомо, що за Джо Байдена проголосували виборці у всіх ключових штатах країни, крім Каліфорнії (55 голосів). Як показали підсумки голосування, в усіх шести ключових штатах (Пенсільванія, Мічиган, Вісконсин, Джорджія, Невада й Арізона), де Трамп оскаржував результати, виборці віддали свої голоси за Джо Байдена, фактично відрізавши президенту шлях до скасування виборів.

Коментуючи підсумки голосування, Байден заявив, що спроби Трампа оскаржити результат президентських виборів в США, в тому числі в судах, не увінчалися успіхом. Однак Трамп заявив, що продовжує оскаржувати результати виборів в країні.

Результати голосування колегії вибірників повинні бути затверджені сенатом і палатою представників конгресу США 6 січня. Інавгурація обраного президента США призначена на 20 січня 2021 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.35
Bitcoin
$80,882.10
S&P 500
$5,335.13
Tesla
$253.97
Газ TTF
$34.64
Золото
$3,134.50
Ethereum
$1,569.26