"Группа смерти": сборная Украины получила соперников по чемпионату Европы по волейболу
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Прошла процедура жеребьевки чемпионата Европы по волейболу на котором выступит мужская сборная Украины, передает УНН со ссылкой на страницу Федерации волейбола Украины в Facebook.
Детали
По итогам жеребьевки чемпионата Европы, состоявшемся в Хельсинки, мужская сборная Украины попала в секстета, который охарактеризовали “группой смерти”. Ведь среди ее соперников оказались, в частности, действующий чемпион Европы — Сербия и один из главных претендентов на титул нынешнего турнира — Польша.
Кроме того, украинцы сыграют с национальными командами Бельгии, Греции и Португалии.
Результаты жеребьевки в других группах:
Группа В: Чехия, Италия, Словения, Болгария, Беларусь, Черногория
Группа С: Финляндия, Россия, Нидерланды, Турция, Испания, Северная Македония
Группа D: Эстония, Латвия, Франция, Германия, Словакия, Хорватия.
Дополнение
Матчи группового этапа сборная Украины проведет в Кракове. Сама европейское первенство среди мужчин пройдет с 1 по 19 сентября.