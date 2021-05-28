"Група смерті": збірна України отримала суперників по чемпіонату Європи з волейболу

Деталі

За підсумками жеребкування чемпіонату Європи, що відбулося у Гельсінкі, чоловіча збірна України потрапила до секстету, який охарактеризували “групою смерті”. Адже серед її суперників опинилися, зокрема, діючий чемпіон Європи — Сербія та один із головних претендентів на титул нинішнього турніру — Польща.

Крім того, українці зіграють із національними командами Бельгії, Греції і Португалії.

Результати жеребкування в інших групах:

Група В: Чехія, Італія, Словенія, Болгарія, Білорусь, Чорногорія

Група С: Фінляндія, Росія, Нідерланди, Туреччина, Іспанія, Північна Македонія

Група D: Естонія, Латвія, Франція, Німеччина, Словаччина, Хорватія.

Доповнення

Матчі групового етапу збірна України проведе у Кракові. Сама європейська першість серед чоловіків відбудеться з 1 по 19 вересня.