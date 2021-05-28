"Група смерті": збірна України отримала суперників по чемпіонату Європи з волейболу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Пройшла процедура жеребкування чемпіонату Європи з волейболу на якому виступить чоловіча збірна України, передає УНН з посиланням на сторінку Федерації волейболу України у Facebook.
Деталі
За підсумками жеребкування чемпіонату Європи, що відбулося у Гельсінкі, чоловіча збірна України потрапила до секстету, який охарактеризували “групою смерті”. Адже серед її суперників опинилися, зокрема, діючий чемпіон Європи — Сербія та один із головних претендентів на титул нинішнього турніру — Польща.
Крім того, українці зіграють із національними командами Бельгії, Греції і Португалії.
Результати жеребкування в інших групах:
Група В: Чехія, Італія, Словенія, Болгарія, Білорусь, Чорногорія
Група С: Фінляндія, Росія, Нідерланди, Туреччина, Іспанія, Північна Македонія
Група D: Естонія, Латвія, Франція, Німеччина, Словаччина, Хорватія.
Доповнення
Матчі групового етапу збірна України проведе у Кракові. Сама європейська першість серед чоловіків відбудеться з 1 по 19 вересня.