Группа Light представляет выставку In Silense в киевском арт-пространстве
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Проект In Silense состоит из индивидуальных высказываний шести участниц коллектива и одной групповой работы, передает УНН со ссылкой Сultprostir.
"Произведения тесно взаимосвязаны между собой своеобразным внутренним диалогом, который вырывается наружу через групповую инсталляцию" Круг тишины", где каждая художница рассказывает свою немую историю", - рассказала куратор выставки Ольга Чекотовская.
По словам художниц из группы Light, в этих работах отражены их личные переживания, внутренние конфликты и диалоги, которые в той или иной степени отражают окружающую действительность и будут близки и понятны многим.