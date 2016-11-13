Группа Light представляет выставку In Silense в киевском арт-пространстве

"Произведения тесно взаимосвязаны между собой своеобразным внутренним диалогом, который вырывается наружу через групповую инсталляцию" Круг тишины", где каждая художница рассказывает свою немую историю", - рассказала куратор выставки Ольга Чекотовская.

По словам художниц из группы Light, в этих работах отражены их личные переживания, внутренние конфликты и диалоги, которые в той или иной степени отражают окружающую действительность и будут близки и понятны многим.