Група Light презентує виставку In Silense у київському арт-просторі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Проект In Silense складається з індивідуальних висловлювань шести учасниць колективу і однієї групової роботи, передає УНН з посиланням Сultprostir.
“Твори тісно взаємопов’язані між собою своєрідним внутрішнім діалогом, який виривається назовні через групову інсталяцію "Коло тиші", де кожна художниця розповідає свою німу історію,” — розповіла кураторка виставки Ольга Чекотовська.
За словами художниць з групи Light, в цих роботах відображені їхні особисті переживання, внутрішні конфлікти й діалоги, які тією чи іншою мірою відображають навколишню дійсність і будуть близькі та зрозумілі багатьом.