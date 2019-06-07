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Группа "клофелинщиков" под видом таксистов совершила не менее 18 нападений на киевлян

Группа "клофелинщиков" под видом таксистов совершила не менее 18 нападений на киевлян

Киев  •  УНН

 • 9910 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №7 работниками Подольского УП собраны доказательства совершения 18 эпизодов преступных действий тремя мужчинами, которые, организовавшись в преступную группу, совершали разбойные нападения на граждан с использованием сильнодействующих лекарственных препаратов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.

По данным прокуратуры, три человека передвигались по Киеву на автомобиле с "шашкой" такси и подыскивали в общественных местах, у ночных развлекательных заведений и ресторанов граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленники знакомились с ними и в ходе общения незаметно подсыпали в напитки сильнодействующий лекарственный препарат, который приводит к потере сознания. Когда пострадавшие в результате действия лекарственного препарата теряли сознание, преступники забирали у них мобильные телефоны, украшения, деньги и другие ценные вещи, и в случае, если это было возможно - направлялись к ним домой, откуда также похищали ценные вещи.

Мужчины были задержаны 8 марта непосредственно после совершения очередного преступления, им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас следователи собрали доказательства совершения ими не менее 18 эпизодов разбойных нападений и сегодня вручили им уведомление о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный организованной группой).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, уроженцу Полтавской области сообщили о подозрении в совершении разбойных нападений в составе группы "клофелинщиков", которые маскировались под таксистов.

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