Група "клофелінщиків" маскувалася під таксистів і грабувала людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Уродженцю Полтавської області повідомили про підозру у скоєнні розбійних нападів у складі групи "клофелінщиків", які маскувались під таксистів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.
"Київською місцевою прокуратурою № 7 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 187 КК України 28-річному уродженцю Полтавської області, який брав участь у вчиненні розбійних нападів разом з 2 іншими злочинцями", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, у ніч на 8 березня по гарячих слідах правоохоронці затримали двох учасників злочинної групи, які під виглядом таксистів посадили потерпілого у свій автомобіль та напоїли сильнодіючим лікарським засобом "Азалептолом", а потім відібрали у непритомного чоловіка гроші, ювелірні вироби та мобільний телефон.
У ході досудового розслідування було встановлено третього учасника злочинної групи.
"Загалом на рахунку зловмисників щонайменше 4 аналогічних напади", - уточнили у відомстві.
Наразі стосовно третього фігуранта прокуратурою скеровано до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
"Двоє його спільників за рішенням суду вже перебувають під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває", - додали у прокуратурі.
Нагадаємо, у Києві троє жінок, розпиваючи разом із чоловіком алкоголь, підмішали в його напій сильнодіючу речовину, а коли чоловік втратив свідомість, пограбували його.