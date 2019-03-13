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Група "клофелінщиків" маскувалася під таксистів і грабувала людей

Група "клофелінщиків" маскувалася під таксистів і грабувала людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Уродженцю Полтавської області повідомили про підозру у скоєнні розбійних нападів у складі групи "клофелінщиків", які маскувались під таксистів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

"Київською місцевою прокуратурою № 7 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 187 КК України 28-річному уродженцю Полтавської області, який брав участь у вчиненні розбійних нападів разом з 2 іншими злочинцями", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у ніч на 8 березня по гарячих слідах правоохоронці затримали двох учасників злочинної групи, які під виглядом таксистів посадили потерпілого у свій автомобіль та напоїли сильнодіючим лікарським засобом "Азалептолом", а потім відібрали у непритомного чоловіка гроші, ювелірні вироби та мобільний телефон.

У ході досудового розслідування було встановлено третього учасника злочинної групи.

"Загалом на рахунку зловмисників щонайменше 4 аналогічних напади", - уточнили у відомстві.

Наразі стосовно третього фігуранта прокуратурою скеровано до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Двоє його спільників за рішенням суду вже перебувають під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває", - додали у прокуратурі.

Нагадаємо, у Києві троє жінок, розпиваючи разом із чоловіком алкоголь, підмішали в його напій сильнодіючу речовину, а коли чоловік втратив свідомість, пограбували його.

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