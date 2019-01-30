У Києві три "клофелінщиці" пограбували чоловіка

"Київською місцевою прокуратурою №3 повідомлено про підозру трьом жінкам, які вчинили розбійний напад на 39-річного киянина", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, що 29 січня зловмисниці побачили поблизу продуктового магазину на Троєщині раніше незнайомого їм чоловіка та вирішили його пограбувати.

"Жінки запропонували незнайомцю спиртні напої, на що останній погодився. Під час вживання алкоголю зловмисниці відволікли потерпілого розмовами та непомітно додали у його напій сильнодіючу речовину, від якої чоловік почав втрачати свідомість. Користуючись безпорадним станом потерпілого, жінки відібрали у нього речі на суму понад 10 тисяч грн (гаманець з грошима, мобільний телефон та каблучку) і втекли", - прокоментували у відомстві.

Зловмисниць - двоє з них раніше судимі - затримали в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України - розбій. Також до суду скерували клопотання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на платформі залізничного вокзалу у Києві скоїли розбійний напад на чоловіка.