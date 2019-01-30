В Киеве три "клофелинщицы" ограбили мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Киеве трое женщин, распивая вместе с мужчиной алкоголь, подмешали в его напиток сильнодействующее вещество, а когда мужчина потерял сознание, ограбили его. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, передает УНН.
"Киевской местной прокуратурой №3 сообщено о подозрении трем женщинам, которые совершили разбойное нападение на 39-летнего киевлянина", - говорится в сообщении.
По данным следствия, что 29 января злоумышленницы увидели вблизи продуктового магазина на Троещине ранее незнакомого им мужчину и решили его ограбить.
"Женщины предложили незнакомцу спиртные напитки, на что последний согласился. Во время употребления алкоголя злоумышленницы отвлекли потерпевшего разговорами и незаметно добавили в его напиток сильнодействующее вещество, от которого мужчина начал терять сознание. Пользуясь беспомощным состоянием потерпевшего, женщины отобрали у него вещи на сумму более 10 тысяч грн (кошелек с деньгами, мобильный телефон и кольцо) и скрылись", - прокомментировали в ведомстве.
Злоумышленниц - двое из них ранее судимы - задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК Украины - разбой. Также в суд направили ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, на платформе железнодорожного вокзала в Киеве совершили разбойное нападение на мужчину.