Группа "клофелинщиков" маскировалась под таксистов и грабила людей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Уроженцу Полтавской области сообщили о подозрении в совершении разбойных нападений в составе группы "клофелинщиков", которые маскировались под таксистов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Киевской местной прокуратурой № 7 сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 187 УК Украины 28-летнему уроженцу Полтавской области, который участвовал в совершении разбойных нападений вместе с 2 другими преступниками", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в ночь на 8 марта по горячим следам правоохранители задержали двух участников преступной группы, которые под видом таксистов посадили потерпевшего в свой автомобиль и напоили сильнодействующим лекарственным средством "Азалептолом", а затем отобрали у без сознания деньги, ювелирные изделия и мобильный телефон.
В ходе досудебного расследования было установлено третьего участника преступной группы.
"Всего на счету злоумышленников не менее 4 аналогичных нападения", - уточнили в ведомстве.
В отношении третьего фигуранта прокуратурой направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
"Двое его сообщников по решению суда уже находятся под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается", - добавили в прокуратуре.
Напомним, в Киеве трое женщин, распивая вместе с мужчиной алкоголь, подмешали в его напиток сильнодействующее вещество, а когда мужчина потерял сознание, ограбили его.