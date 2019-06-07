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Група "клофелінщиків" під виглядом таксистів вчинила не менше 18 нападів на киян

Група "клофелінщиків" під виглядом таксистів вчинила не менше 18 нападів на киян

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №7 працівниками Подільського УП зібрано докази вчинення 18 епізодів злочинних дій трьома чоловіками, які, зорганізувавшись в злочинну групу, вчиняли розбійні напади на громадян з використанням сильнодіючих лікарських препаратів. Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.

За даними прокуратури, три чоловіки пересувались Києвом на автомобілі із "шашкою" таксі та підшуковували у громадських місцях, біля нічних розважальних закладів та ресторанів громадян, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Зловмисники знайомилися з ними та в ході спілкування непомітно підсипали до напоїв сильнодіючий лікарських препарат, який призводить до втрати свідомості. Коли потерпілі внаслідок дії лікарського препарату втрачали свідомість, злочинці забирали в них мобільні телефони, прикраси, гроші та інші цінні речі, та у випадку, якщо це було можливе – направлялися до них додому, звідки також викрадали цінні речі.

Чоловіки були затримані 8 березня безпосередньо після вчинення чергового злочину, їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Наразі слідчі зібрали докази про вчинення ними щонайменше 18 епізодів розбійних нападів та сьогодні вручили їм повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187 КК України (розбій, вчинений організованою групою).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, уродженцю Полтавської області повідомили про підозру у скоєнні розбійних нападів у складі групи "клофелінщиків", які маскувались під таксистів.

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