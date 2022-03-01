Группа кадыровцев планировала покушение на Зеленского – секретарь СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Украинскому руководству от источников в ФСБ стало известно о спецоперации кадыровцев по убийству президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Украины Алексей Данилов в эфире одного из телеканалов, пишет УНН.
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"Спецоперация, которая должна была состояться непосредственно кадыровцами по ликвидации нашего президента, - нам на сегодняшний день вполне известна. Я могу сказать, что мы получили информацию от представителей ФСБ, которые на сегодня не имеют желания принимать участия в этой кровавой войне. И благодаря этому я могу сказать была уничтожена та элитная кадыровская группа, которая сюда отправилась именно для ликвидации нашего президента", - сказал Данилов.
Детали
По его словам, кадыровцев было две группы. Одна из них была накрыта в Гостомеле, другая группа находится "под прицелом".
Ранее
Как писал УНН, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров признал первые потери среди чеченских солдат в войне России против Украины.
Напомним
Военнослужащие Вооруженных сил Украины уничтожили чеченского генерала Магомеда Тушаева, руководителя 141 моторизованного полка кадыровской гвардии.
Кроме того, было уничтожено подразделение чеченских силовиков.