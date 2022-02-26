ВСУ уничтожили генерала чеченской нацгвардии Тушаева

Детали

"По убитому кадыровскому генералу - это Магомед Тушаев, руководитель 141 моторизованного полка нацгвардии Чечни. Наиболее элитное подразделение фраера Кадырова", — говорится в сообщении.

Как отметили, информацию об уничтожении колонны подтвердил пленный.

"Так что кадыровцев в утиль. Сейчас еще их добьет альфа и Нацгвардия в Гостомеле. Горите в аду подонки", — написал Андрусов.

Напомним

Военные Вооруженных сил Украины под Северодонецком в Луганской области разбили колону российских оккупантов.