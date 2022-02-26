ВСУ уничтожили генерала чеченской нацгвардии Тушаева
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Военнослужащие Вооруженных сил Украины уничтожили чеченского генерала Магомеда Тушаева, руководителя 141 моторизованного полка кадыровской гвардии. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив, информирует УНН.
Детали
"По убитому кадыровскому генералу - это Магомед Тушаев, руководитель 141 моторизованного полка нацгвардии Чечни. Наиболее элитное подразделение фраера Кадырова", — говорится в сообщении.
Как отметили, информацию об уничтожении колонны подтвердил пленный.
"Так что кадыровцев в утиль. Сейчас еще их добьет альфа и Нацгвардия в Гостомеле. Горите в аду подонки", — написал Андрусов.
Напомним
Военные Вооруженных сил Украины под Северодонецком в Луганской области разбили колону российских оккупантов.