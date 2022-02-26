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15 марта, 19:03 • 83664 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 121635 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 113168 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 96059 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 93533 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81894 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ уничтожили генерала чеченской нацгвардии Тушаева

ВСУ уничтожили генерала чеченской нацгвардии Тушаева

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 февраля. УНН. Военнослужащие Вооруженных сил Украины уничтожили чеченского генерала Магомеда Тушаева, руководителя 141 моторизованного полка кадыровской гвардии. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив, информирует УНН.

Детали

"По убитому кадыровскому генералу - это Магомед Тушаев, руководитель 141 моторизованного полка нацгвардии Чечни. Наиболее элитное подразделение фраера Кадырова", — говорится в сообщении.

Как отметили, информацию об уничтожении колонны подтвердил пленный.

"Так что кадыровцев в утиль. Сейчас еще их добьет альфа и Нацгвардия в Гостомеле. Горите в аду подонки", — написал Андрусов.

Напомним

Военные Вооруженных сил Украины под Северодонецком в Луганской области разбили колону российских оккупантов.

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