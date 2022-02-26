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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 31517 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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ЗСУ знищили генерала чеченської нацгвардії Тушаєва

ЗСУ знищили генерала чеченської нацгвардії Тушаєва

Київ • УНН

 • 4163663 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Військовослужбовці Збройних сил України знищили чеченського генерала Магомеда Тушаєва, керівника 141 моторизованого полку кадирівської гвардії. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів, інформує УНН.

Деталі

"По вбитому кадирівському генералу - це Магомед Тушаєв, керівник 141 моторизованого полку нацгвардії Чечні. Найбільш елітний підрозділ фраєра Кадирова", — ідеться у повідомленні.

Як зазначили, інформацію про знищення колони підтвердив полонений.

"Так що кадировців в утиль. Зараз ще їх доб'є альфа і нацгвардія в Гостомелі. Горіть в пеклі покидьки", — написав Андрусів.

Нагадаємо

Військові Збройних сил України під Сєвєродонецьком на Луганщині розбили колону російських окупантів.

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