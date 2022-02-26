ЗСУ знищили генерала чеченської нацгвардії Тушаєва
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Військовослужбовці Збройних сил України знищили чеченського генерала Магомеда Тушаєва, керівника 141 моторизованого полку кадирівської гвардії. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів, інформує УНН.
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"По вбитому кадирівському генералу - це Магомед Тушаєв, керівник 141 моторизованого полку нацгвардії Чечні. Найбільш елітний підрозділ фраєра Кадирова", — ідеться у повідомленні.
Як зазначили, інформацію про знищення колони підтвердив полонений.
"Так що кадировців в утиль. Зараз ще їх доб'є альфа і нацгвардія в Гостомелі. Горіть в пеклі покидьки", — написав Андрусів.
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