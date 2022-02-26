Багато трупів: ЗСУ під Сєвєродонецьком розбили колону окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Військові Збройних сил України під Сєвєродонецьком на Луганщині розбили колону російських окупантів. Про це повідомив голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай, інформує УНН.
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"Українські захисники під Сєвєродонецьком розбили колону і змусили відступити ворога на багато кілометрів від міста.
Побита техніка і багато трупів. Також під Рубіжним наші хлопці відбили захід до міста ворожої ДРГ. Слава нашим ЗСУ! Вперед до перемоги!" — написав Гайдай.
Нагадаємо
Уранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про "спеціальну воєнну операцію із захисту Донбасу".
О 5.00 війська РФ почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України та низку аеродромів.