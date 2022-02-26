Много трупов: ВСУ под Северодонецком разбили колонну оккупантов

Детали

"Украинские защитники под Северодонецком разбили колонну и заставили отступить врага на много километров от города.

Избита техника и много трупов. Также под Рубежным наши ребята отбили заход к городу вражеской ДРГ. Слава нашим ВСУ! Вперед к победе!"- написал Гайдай.

Напомним

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о "специальной военной операции по защите Донбасса".

В 5.00 войска РФ начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины и ряд аэродромов.