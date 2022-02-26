Много трупов: ВСУ под Северодонецком разбили колонну оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Военные Вооруженных сил Украины под Северодонецком в Луганской области разбили колонну российских оккупантов. Об этом сообщил председатель Луганской областной администрации Сергей Гайдай, информирует УНН.
Детали
"Украинские защитники под Северодонецком разбили колонну и заставили отступить врага на много километров от города.
Избита техника и много трупов. Также под Рубежным наши ребята отбили заход к городу вражеской ДРГ. Слава нашим ВСУ! Вперед к победе!"- написал Гайдай.
Напомним
Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о "специальной военной операции по защите Донбасса".
В 5.00 войска РФ начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины и ряд аэродромов.