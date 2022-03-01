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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Група кадирівців планувала замах на Зеленського – секретар РНБО

Група кадирівців планувала замах на Зеленського – секретар РНБО

Київ • УНН

 • 265071 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Українському керівництву від джерел у ФСБ стало відомо про спецоперацію кадирівців зі вбивства президента Володимира Зеленського. Про це повідомив секретар Ради з нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі одного з телеканалів, пише УНН.

Цитата

"Спецоперація, яка мала відбутися безпосередньо кадирівцями по ліквідації нашого Президента, - нам на сьогодншній день цілком відома. Я можу сказати, що ми отримали інформацію від представників ФСБ, які на сьогодні не мають бажання приймати участі у цій кривавій війні. І завдяки цьому я можу сказати була знищена та елітна кадирівська група, яка сюди вирушила саме для ліквідації нашого президента", - сказав Данілов.

Деталі

З його слів, кадирівців було дві групи. Одна з них була накрита в Гостомелі,інша група знаходиться "під прицілом".

Раніше

Як писав УНН, глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров визнав перші втрати серед чеченських солдатів у війні Росії проти України.

Нагадаємо

Військовослужбовці Збройних сил України знищили чеченського генерала Магомеда Тушаєва, керівника 141 моторизованого полку кадировської гвардії.

Крім того, було знищено підрозділ чеченських силовиків.

Українські Національні Новини

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