Кадиров визнав перші жертви серед чеченців, які воюють проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров визнав перші втрати серед чеченських солдатів у війні Росії проти України, пише УНН.
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"До речі, про жертви. Серед уродженців Чеченської Республіки вже є, на жаль, втрати. Двоє померло (Дала гечдойла царна), ще шестеро дістали поранення різного ступеня", - написав він у своєму Telegram.
Раніше
Як писав УНН, раніше у Міноборони РФ також визнали перші втрати у війні проти України.
Нагадаємо
Військовослужбовці Збройних сил України знищили чеченського генерала Магомеда Тушаєва, керівника 141 моторизованого полку кадировської гвардії.
Крім того, було знищено підрозділ чеченських силовиків.