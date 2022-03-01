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Кадиров визнав перші жертви серед чеченців, які воюють проти України

Кадиров визнав перші жертви серед чеченців, які воюють проти України

Київ • УНН

 • 479361 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров визнав перші втрати серед чеченських солдатів у війні Росії проти України, пише УНН.

Цитата

"До речі, про жертви. Серед уродженців Чеченської Республіки вже є, на жаль, втрати. Двоє померло (Дала гечдойла царна), ще шестеро дістали поранення різного ступеня", - написав він у своєму Telegram.

Раніше

Як писав УНН, раніше у Міноборони РФ також визнали перші втрати у війні проти України.

Нагадаємо

Військовослужбовці Збройних сил України знищили чеченського генерала Магомеда Тушаєва, керівника 141 моторизованого полку кадировської гвардії.

Крім того, було знищено підрозділ чеченських силовиків.

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