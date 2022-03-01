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Кадыров признал первые жертвы среди чеченцев, которые воюют против Украины

Киев • УНН

 • 479357 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров признал первые потери среди чеченских солдат в войне России против Украины, пишет УНН.

Цитата

"Кстати, о жертвах. Среди уроженцев Чеченской Республики уже есть, к сожалению, потери. Двое умерло (Дала гечдойла царна), ещё шестеро получили ранения разной степени", - написал он в своем Telegram.

Ранее

Как писал УНН, ранее в Минобороны РФ также признали первые потери в войне против Украины.

Напомним

Военнослужащие Вооруженных сил Украины уничтожили чеченского генерала Магомеда Тушаева, руководителя 141 моторизованного полка кадыровской гвардии.

Кроме того, было уничтожено подразделение чеченских силовиков.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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