Кадыров признал первые жертвы среди чеченцев, которые воюют против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров признал первые потери среди чеченских солдат в войне России против Украины, пишет УНН.
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"Кстати, о жертвах. Среди уроженцев Чеченской Республики уже есть, к сожалению, потери. Двое умерло (Дала гечдойла царна), ещё шестеро получили ранения разной степени", - написал он в своем Telegram.
Ранее
Как писал УНН, ранее в Минобороны РФ также признали первые потери в войне против Украины.
Напомним
Военнослужащие Вооруженных сил Украины уничтожили чеченского генерала Магомеда Тушаева, руководителя 141 моторизованного полка кадыровской гвардии.
Кроме того, было уничтожено подразделение чеченских силовиков.