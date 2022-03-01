Кадыров признал первые жертвы среди чеченцев, которые воюют против Украины

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"Кстати, о жертвах. Среди уроженцев Чеченской Республики уже есть, к сожалению, потери. Двое умерло (Дала гечдойла царна), ещё шестеро получили ранения разной степени", - написал он в своем Telegram.

Ранее

Как писал УНН, ранее в Минобороны РФ также признали первые потери в войне против Украины.

Напомним

Военнослужащие Вооруженных сил Украины уничтожили чеченского генерала Магомеда Тушаева, руководителя 141 моторизованного полка кадыровской гвардии.

Кроме того, было уничтожено подразделение чеченских силовиков.