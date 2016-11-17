Группа мужчин пытались вывезти боеприпасы из зоны АТО

Правоохранители задержали в Донецкой и Луганской областях четырех мужчин, которые пытались переправить в мирные регионы Украины 54 гранаты РГД-5 и Ф-1, более 2 тыс. патронов различного калибра и тротиловую шашку весом 400 граммов.

По каждому из фактов решается вопрос об открытии уголовных производств по ст.263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются соответствующие процессуальные действия.