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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 19512 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 37737 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 64399 перегляди

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2 квітня, 10:51 • 135487 перегляди

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2 квітня, 10:44 • 198836 перегляди

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2 квітня, 09:04 • 190371 перегляди

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2 квітня, 07:52 • 211196 перегляди

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2 квітня, 07:07 • 196812 перегляди

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Група чоловіків намагалися вивезти боєприпаси із зони АТО

Група чоловіків намагалися вивезти боєприпаси із зони АТО

Київ • УНН

 • 8486 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України запобігли вивезенню більше 50 гранат та понад двох тисяч патронів з району проведення антитерористичної операції. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

Правоохоронці затримали у Донецькій та Луганській областях чотирьох чоловіків, які намагалися переправити у мирні регіони України п’ятдесят чотири гранати РГД-5 і Ф-1, понад дві тисячі набоїв різного калібру та тротилову шашку вагою 400 грамів.

За кожним з фактів вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ст.263 Кримінального кодексу України.

Тривають відповідні процесуальні дії.

Українські Національні Новини

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