Група чоловіків намагалися вивезти боєприпаси із зони АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України запобігли вивезенню більше 50 гранат та понад двох тисяч патронів з району проведення антитерористичної операції. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Правоохоронці затримали у Донецькій та Луганській областях чотирьох чоловіків, які намагалися переправити у мирні регіони України п’ятдесят чотири гранати РГД-5 і Ф-1, понад дві тисячі набоїв різного калібру та тротилову шашку вагою 400 грамів.
За кожним з фактів вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ст.263 Кримінального кодексу України.
Тривають відповідні процесуальні дії.