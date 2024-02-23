До пяти лет за решеткой: в Польше фермера обвинили в подстрекательстве к войне за пророссийские надписи на тракторе
Киев • УНН
Польскому фермеру грозит до пяти лет заключения за то, что он во время использовал пророссийские лозунги и советский флаг во время акции протеста.
Польскому фермеру, который во время акции протеста использовал пророссийские лозунги на тракторе грозит до пяти лет заключения. Об этом заявили в окружной прокуратуре Гливице сообщает PAP, пишет УНН.
Детали
Пресс-секретарь окружной прокуратуры в Гливице Йоанна Сморчевская заявила, что протестующего обвиняют в подстрекательстве к агрессивной войне против Польши, восхвалении агрессии россии против Украины и пропаганде коммунистической идеологии.
МИД Польши обнародовал заявление относительно антиукраинских и пропутинских лозунгов на протестах фермеров21 февраля 2024, 14:02 • 21445 просмотров
Так правоохранители трактовали надпись на тракторе "путин, разберись с Украиной и Брюсселем, и с нашим правительством". Вторая часть относительно публичной пропаганды коммунистической идеологии касается флага СССР, который висел на тракторе протестующего.
Отмечается, что мужчине может грозить до пяти лет за решеткой.
Напомним
По Сети разлетелось фото с протестов польских фермеров в Водзиславском районе. На одной из фотографий снят трактор с флагом СССР с характерным серпом и молотом. А также плакат с призывом к российскому диктатору путину.
"Путин разберись с Украиной, и с Брюсселем, и с нашим правительством", - было написано на скандальном плакате.
Полиция совместно с прокуратурой задержали протестующего, который держал плакат с пророссийским лозунгом. Польские правоохранители возбудили в отношении него уголовное производство по части 1 статьи 256 уголовного кодекса Польши.
До пяти лет за решеткой: в Польше фермера обвинили в подстрекательстве к войне за пророссийские надписи на тракторе
Польскому фермеру грозит до пяти лет заключения за то, что он во время использовал пророссийские лозунги и советский флаг во время акции протеста.
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