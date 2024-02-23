До п'яти років за ґратами: у Польщі фермера звинуватили у підбурюванні до війни за проросійські написи на тракторі

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 11456 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 75427 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 157320 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 155737 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 127891 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134667 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86277 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93517 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99127 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89821 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.5м/с
63%
Популярнi новини

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 4792 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 7874 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 7084 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 7126 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

20:43 • 3880 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 155736 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 225355 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 374515 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 310715 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 418709 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 4864 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15393 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32212 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28973 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 127891 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

До п'яти років за ґратами: у Польщі фермера звинуватили у підбурюванні до війни за проросійські написи на тракторі

Київ • УНН

 • 20762 перегляди

Польському фермеру загрожує до п'яти років ув'язнення за те, що він під час використовував проросійські гасла та радянський стяг під час акції протесту.

До п'яти років за ґратами: у Польщі фермера звинуватили у підбурюванні до війни за проросійські написи на тракторі

Польському фермеру, який під час акції протесту використовував проросійські гасла на тракторі загрожує до п'яти років ув'язнення. Про це заявили в окружній прокуратурі Глівіце повідомляє PAP, пише УНН.

Деталі 

Прессекретар окружної прокуратури в Глівіце Йоанна Сморчевська заявила, що протестувальника звинувачують в підбурюванні до агресивної війни проти Польщі, вихвалянні агресії росії проти України і пропаганді комуністичної ідеології.

МЗС Польщі оприлюднило заяву щодо антиукраїнських та пропутінських гасел на протестах фермерів21.02.24, 16:02 • 23691 перегляд

Так правоохоронці трактували напис на тракторі "путін, розберися з Україною і Брюсселем, і з нашим урядом". Друга частина щодо публічної пропаганди комуністичної ідеології стосується стяга СРСР, який висів на тракторі протестувальника. 

Зазначається, що чоловіку може загрожувати до п'яти років за ґратами. 

Нагадаємо

Мережею розлетілось фото із протестів польських фермерів у Водзіславському районі. На одній зі світлин знятий трактор із прапором СРСР з характерним серпом та молотом. А також плакат із закликом до російського диктатора путіну.

"Путін розберися з Україною, і з Брюсселем, і з нашим урядом", - було написано на скандальному плакаті.

Поліція спільно з прокуратурою затримали протестувальника, який тримав плакат проросійським гаслом. Польські правоохоронці порушили щодо нього кримінальне провадження за частиною 1 статті 256 кримінального кодексу Польщі.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ПолітикаКримінал та НП
Brent
$64.66
Bitcoin
$84,221.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,255.94
Ethereum
$1,616.13