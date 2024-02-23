До п'яти років за ґратами: у Польщі фермера звинуватили у підбурюванні до війни за проросійські написи на тракторі
Київ • УНН
Польському фермеру загрожує до п'яти років ув'язнення за те, що він під час використовував проросійські гасла та радянський стяг під час акції протесту.
Польському фермеру, який під час акції протесту використовував проросійські гасла на тракторі загрожує до п'яти років ув'язнення. Про це заявили в окружній прокуратурі Глівіце повідомляє PAP, пише УНН.
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Прессекретар окружної прокуратури в Глівіце Йоанна Сморчевська заявила, що протестувальника звинувачують в підбурюванні до агресивної війни проти Польщі, вихвалянні агресії росії проти України і пропаганді комуністичної ідеології.
МЗС Польщі оприлюднило заяву щодо антиукраїнських та пропутінських гасел на протестах фермерів21.02.24, 16:02 • 23691 перегляд
Так правоохоронці трактували напис на тракторі "путін, розберися з Україною і Брюсселем, і з нашим урядом". Друга частина щодо публічної пропаганди комуністичної ідеології стосується стяга СРСР, який висів на тракторі протестувальника.
Зазначається, що чоловіку може загрожувати до п'яти років за ґратами.
Нагадаємо
Мережею розлетілось фото із протестів польських фермерів у Водзіславському районі. На одній зі світлин знятий трактор із прапором СРСР з характерним серпом та молотом. А також плакат із закликом до російського диктатора путіну.
"Путін розберися з Україною, і з Брюсселем, і з нашим урядом", - було написано на скандальному плакаті.
Поліція спільно з прокуратурою затримали протестувальника, який тримав плакат проросійським гаслом. Польські правоохоронці порушили щодо нього кримінальне провадження за частиною 1 статті 256 кримінального кодексу Польщі.