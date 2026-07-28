Грозы накроют восток и Сумщину 29 июля - ГСЧС

В среду, 29 июля, в некоторых регионах Украины ожидаются грозы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Грозы ожидаются на востоке, а также в Сумской области. В то же время 29–30 июля в Тернопольской, Черновицкой, Житомирской, Киевской и Винницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Спасатели призвали население не прятаться под одиночными деревьями и избегать металлических конструкций.

Напомним

Синоптик Наталка Диденко прогнозирует настоящую жару в Украине в конце июля и начале августа.