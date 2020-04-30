Грозы и до 23° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Украине в четверг, 30 апреля, ожидается дождливая погода, местами грозы, днем до 23 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"30 апреля в западных, днем также и в северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях кратковременные дожди, местами грозы, ночью на Закарпатье значительные дожди, на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.
Ветер южный (в западной части с переходом на северо-западный), 7-12 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 6-11°, на крайнем востоке страны местами 3-5° тепла; днем 18-23°, в западных областях 15-20°.
Напомним, по данным исследования, весна будет теплее из-за изменений климата.