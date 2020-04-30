Грози і до 23° тепла: прогноз погоди на сьогодні

"30 квітня у західних, вдень також і в північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях короткочасні дощі, місцями грози, вночі на Закарпатті значні дощі, на решті території без опадів", - повідомили синоптики.

Вітер південний (у західній частині з переходом на північно-західний), 7-12 м/с, в Карпатах пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11°, на крайньому сході країни місцями 3-5° тепла; вдень 18-23°, у західних областях 15-20°.

Нагадаємо, за даними дослідження, весна буде теплішою через зміни клімату.