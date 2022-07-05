Гроза и ветер. В Киеве ожидается ухудшение погоды
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В среду, 6 июля, в украинской столице ожидается ухудшение погоды. В частности, гроза, в отдельных районах град и шквалы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) в Telegram, информирует УНН.
Детали
Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна, держаться подальше от рекламных щитов и деревьев, а также не парковать рядом с ними автомобили.
Также в КГГА отметили, что во время грозы на местах возможных подтоплений дорожной сети будет дежурить спецтехника «Киевавтодора».
Дополнение
На этой неделе жара пойдет на спад на западе и севере, тогда как удержится на остальной территории Украины по выходным, при чем местами будет достигать 35-36 градусов тепла. Возможны грозы дожди, а местами - град и шквалы.