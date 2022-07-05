Гроза и ветер. В Киеве ожидается ухудшение погоды

Детали

Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна, держаться подальше от рекламных щитов и деревьев, а также не парковать рядом с ними автомобили.

Также в КГГА отметили, что во время грозы на местах возможных подтоплений дорожной сети будет дежурить спецтехника «Киевавтодора».

Дополнение

На этой неделе жара пойдет на спад на западе и севере, тогда как удержится на остальной территории Украины по выходным, при чем местами будет достигать 35-36 градусов тепла. Возможны грозы дожди, а местами - град и шквалы.