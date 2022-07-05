Гроза і вітер. У Києві очікується погіршення погоди
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. У середу, 6 липня, в українській столиці очікується погіршення погоди. Зокрема, гроза, в окремих районах град та шквали вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА) в Telegram, інформує УНН.
Деталі
Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна, триматися подалі від рекламних щитів та дерев, а також не паркувати поруч із ними автомобілі.
Також у КМДА наголосили, що під час грози на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергуватиме спецтехніка «Київавтодору».
Доповнення
Цього тижня спека піде на спад на заході та півночі, тоді як утримається на решті території України по вихідні, при чому місцями сягатиме 35-36 градусів тепла. Можливі грозі дощі, а місцями - град та шквали.