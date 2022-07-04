Спека піде на спад на заході та півночі - синоптики

Деталі

За прогнозом синоптиків, 5 липня мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень на Закарпатті, Прикарпатті, Волині та Рівненщині короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°; вдень 29-34°, в Карпатах 19-24°.

6-7 липня мінлива хмарність. 6 липня у західних, вдень і в північних та Вінницькій областях, 7 липня у більшості північних, центральних та південних областей грозові дощі, місцями значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-22°, 7 липня на заході країни 11-16°; вдень 29-34°, 6 липня у південних та центральних областях до 36°, у західних, 7 липня і в північних областях зниження до 21-26°.

8-9 липня короткочасні дощі, грози; у південно-східній частині країни переважно без опадів. Температура вночі 12-18°, на півдні та сході країни до 21°; вдень у західних областях 19-25°, у північних, Вінницькій та Черкаській областях 22-28°, на решті території 26-32°, на південному сході місцями до 35°.

Доповнення

Середня місячна температура повітря у липні цього року, за даними Укргідрометцентру, передбачається на рівні 21-26° тепла (в Карпатах 17-19°), що на 1,5-2° вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 34-96 мм (в Карпатах до 150 мм), що в межах місячної норми, у південно-західних областях дещо менше за норму.