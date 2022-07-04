Жара пойдет на спад на западе и севере - синоптики

ukru
13:44 • 12840 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 13354 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 29288 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 46878 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 54278 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 89748 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 116017 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125297 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112787 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141815 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

15 марта, 04:53 • 43961 просмотра
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 40374 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 91693 просмотра
рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

15 марта, 08:18 • 26268 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

09:17 • 24489 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 89748 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 91693 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 241581 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 271384 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 208218 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 20192 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 116017 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103840 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121570 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123972 просмотра
Актуальное
Жара пойдет на спад на западе и севере - синоптики

Жара пойдет на спад на западе и севере - синоптики

Киев • УНН

 • 94026 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Еще на этой неделе жара пойдет на спад на западе и севере, тогда как удержится на остальной территории Украины по выходные, при чем местами будет достигать 35-36 градусов тепла. Возможны грозы дожди, а местами - град и шквалы. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 5 июля переменная облачность. Без осадков, лишь днем на​ Закарпатье, Прикарпатье, Волыни и Ровенской области кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°; днем 29-34°, в Карпатах 19-24°.

6-7 июля переменная облачность. 6 июля в западных, днем ​​и северных и Винницкой областях, 7 июля в большинстве северных, центральных и южных областей грозовые дожди, местами значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 17-22°, 7 июля на западе страны 11-16°; днем 29-34°, 6 июля в южных и центральных областях до 36°, в западных, 7 июля и в северных областях снижение до 21-26°.

8-9 июля кратковременные дожди, грозы; в юго-восточной части страны преимущественно без осадков. Температура ночью 12-18°, на юге и востоке страны до 21°; днем в западных областях 19-25°, в северных, Винницкой и Черкасской областях 22-28°, на остальной территории 26-32°, на юго-востоке местами до 35°.

Дополнение

Средняя месячная температура воздуха в июле этого года, по данным Укргидрометцентра, предполагается на уровне 21-26° тепла (в Карпатах 17-19°), что на 1,5-2° выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 34-96 мм (в Карпатах до 150 мм), что в пределах месячной нормы, в юго-западных областях несколько меньше нормы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы