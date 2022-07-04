Жара пойдет на спад на западе и севере - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Еще на этой неделе жара пойдет на спад на западе и севере, тогда как удержится на остальной территории Украины по выходные, при чем местами будет достигать 35-36 градусов тепла. Возможны грозы дожди, а местами - град и шквалы. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 5 июля переменная облачность. Без осадков, лишь днем на Закарпатье, Прикарпатье, Волыни и Ровенской области кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°; днем 29-34°, в Карпатах 19-24°.
6-7 июля переменная облачность. 6 июля в западных, днем и северных и Винницкой областях, 7 июля в большинстве северных, центральных и южных областей грозовые дожди, местами значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 17-22°, 7 июля на западе страны 11-16°; днем 29-34°, 6 июля в южных и центральных областях до 36°, в западных, 7 июля и в северных областях снижение до 21-26°.
8-9 июля кратковременные дожди, грозы; в юго-восточной части страны преимущественно без осадков. Температура ночью 12-18°, на юге и востоке страны до 21°; днем в западных областях 19-25°, в северных, Винницкой и Черкасской областях 22-28°, на остальной территории 26-32°, на юго-востоке местами до 35°.
Дополнение
Средняя месячная температура воздуха в июле этого года, по данным Укргидрометцентра, предполагается на уровне 21-26° тепла (в Карпатах 17-19°), что на 1,5-2° выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 34-96 мм (в Карпатах до 150 мм), что в пределах месячной нормы, в юго-западных областях несколько меньше нормы.