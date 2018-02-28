Гройсман надеется найти с МВФ подход к вопросу цены на газ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Никаких изменений по ценам на газ в этом отопительном сезоне в Украине не будет. Об этом во время брифинга заявил председатель правительства Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Как я и обещал, в этом отопительном сезоне никаких изменений цены газа не произойдет. Во-вторых, мы достаточно эффективно работаем с МВФ, и мы найдем правильный подход и в том числе к этому вопросу. Сейчас важно сконцентрироваться с нашими международными партнерами над вопросами, которые важны Украины - это Антикоррупционный суд", - подчеркнул В.Гройсман.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что правительство готово урегулировать цены на природный газ для домашних хозяйств в соответствии с требованиями МВФ.